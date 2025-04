Viele internationale Firmen aus Schlüsseltechnologien angesiedelt

Keystone-SDA

Im Jahr 2024 sind 231 internationale Unternehmen in der Schweiz angesiedelt worden. Überdurchschnittlich viele dieser Firmen stammen aus innovativen Schlüsseltechnologien, wie die kantonalen Volkswirtschaftsdirektorinnen und -direktoren mitteilten.

(Keystone-SDA) Rund zwei Drittel dieser im vergangenen Jahr in der Schweiz neu angesiedelten Firmen stammten aus den fünf Schlüsseltechnologien, teilte die Konferenz der Kantonalen Volkswirtschaftsdirektorinnen und -direktoren (VDK) am Mittwoch mit. Zu diesen Technologien gehören Future of Health, Digital Worlds, Automation, Food und Finance.

Diese Unternehmen haben in ihrem ersten Betriebsjahr laut Mitteilung 716 neue Arbeitsstellen in der Schweiz geschaffen. In den nächsten drei Jahren planten sie, insgesamt über 2135 neue Arbeitsplätze in der Schweiz aufzubauen, hiess es weiter. Rund die Hälfte der neu angesiedelten Unternehmen stammten aus den USA, Deutschland, Frankreich und dem Vereinigten Königreich.

Zur Stärkung der Schweiz als führenden Technologie- und Innovationsstandort haben Bund, Kantone und Regionen in ihrer Strategie für 2024 bis 2027 festgelegt, die Schweiz in den fünf Schlüsseltechnologien stärker zu vermarkten. Dabei stehe die Qualität und nicht die Quantität der angesiedelten Firmen im Vordergrund.

Die VDK erhebt in Zusammenarbeit mit den kantonalen Wirtschaftsförderstellen und den Regionalorganisationen einmal pro Jahr die Zahlen zu den Neuansiedlungen ausländischer Firmen in der Schweiz.