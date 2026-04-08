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Vier Armeeangehörige müssen nach Unfall in Hinwil ZH ins Spital

Keystone-SDA

Ein Militärfahrzeug ist am Mittwochnachmittag in einem Kreisel in Hinwil ZH verunfallt. Vier Angehörige der Rekrutenschule in Chur mussten ins Spital gebracht werden, einer davon mit einem Rega-Helikopter.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Das Fahrzeug, ein sogenanntes geschütztes Mannschaftstransportfahrzeug, sei im Betzholzkreisel auf die Seite gekippt, sagte ein Sprecher der Armee gegenüber Keystone-SDA. Andere Fahrzeuge seien nicht in den Unfall involviert gewesen.

Zahlreiche Rettungsfahrzeuge und die Rega standen im Einsatz, wie der «Zürcher Oberländer» berichtete. Die Militärpolizei war ebenfalls vor Ort. Die Militärjustiz untersuche den Unfall nun, so der Armee-Sprecher weiter.

Der Betzholzkreisel verbindet die Forchstrasse, eine Autostrasse, mit der Oberlandautobahn Richtung Rapperswil-Jona SG. Der Unfall führte zu einer Sperrung der Überlandstrasse Richtung Hinwil und einer Teilsperrung des mehrspurigen Kreisels.

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