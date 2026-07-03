Vier Autoinsassen werden bei einem Unfall in Malters LU verletzt

Keystone-SDA

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Bei einem Unfall zwischen Schwarzenberg und Malters LU sind am Donnerstagabend vier Insassen eines Autos verletzt worden. Sie wurden vom Rettungsdienst in Spitalpflege gebracht.

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(Keystone-SDA) Gemäss einer Mitteilung der Luzerner Polizei vom Freitag fuhr das Auto um 22.30 Uhr von Schwarzenberg talwärts nach Malters. Bei der Schlatt kam es von der Strasse ab und überschlug sich im steilen Gelände mehrmals.

Die Polizei bezifferte den Sachschaden auf 10’000 Franken. Wieso das Auto verunfallte, war am Freitag noch nicht ermittelt.