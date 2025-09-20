Vier Chauffeure nach Kontrolle in Erstfeld UR angezeigt
Nach einer Kontrolle im Schwerverkehrszentrum in Erstfeld sind am Freitag vier Chauffeure angezeigt worden. Sie hatten technische Mängel an ihren Fahrzeugen oder verstiessen gegen die Arbeits- und Ruhezeitverordnung.
(Keystone-SDA) Laut der Mitteilung der Urner Kantonspolizei vom Samstag wurden insgesamt 24 Reisebusse überprüft. Acht davon kamen aus der Schweiz, 14 aus EU-Ländern und zwei aus Drittstaaten.
Zwei Fahrzeuge mussten wegen technischer Mängel stillgelegt werden. Die betroffenen Reisegruppen wurden mit Ersatzfahrzeugen weitertransportiert. Alle Lenkerinnen und Lenker mussten einen Atem-Alkoholtest machen. Er fiel bei allen negativ aus.