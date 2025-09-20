The Swiss voice in the world since 1935
Vier Chauffeure nach Kontrolle in Erstfeld UR angezeigt

Keystone-SDA

Nach einer Kontrolle im Schwerverkehrszentrum in Erstfeld sind am Freitag vier Chauffeure angezeigt worden. Sie hatten technische Mängel an ihren Fahrzeugen oder verstiessen gegen die Arbeits- und Ruhezeitverordnung.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Laut der Mitteilung der Urner Kantonspolizei vom Samstag wurden insgesamt 24 Reisebusse überprüft. Acht davon kamen aus der Schweiz, 14 aus EU-Ländern und zwei aus Drittstaaten.

Zwei Fahrzeuge mussten wegen technischer Mängel stillgelegt werden. Die betroffenen Reisegruppen wurden mit Ersatzfahrzeugen weitertransportiert. Alle Lenkerinnen und Lenker mussten einen Atem-Alkoholtest machen. Er fiel bei allen negativ aus.

