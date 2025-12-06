Vier junge Schweizer sterben bei Verkehrsunfall in Frankreich

Keystone-SDA

Vier junge Menschen aus dem Kanton Freiburg sind in der Nacht auf Samstag im französischen Collonges bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Bei den Opfern handelt es sich um einen 16-Jährigen und drei 18-Jährige.

(Keystone-SDA) Die Opfer waren in den Bezirken Veveyse und Saane wohnhaft, wie der Kommunikationschef der Freiburger Polizei, Martial Pugin, der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte. Er bestätigte damit eine Meldung des Newsportals blick.ch. Es handle sich um drei junge Männer, einer 16 und zwei 18 Jahre alt, sowie um eine 18-jährige Frau.

Das Auto kam laut Polizeiangaben kurz nach 22.30 Uhr im Kreisverkehr in der Gemeinde Collonges im Grenzgebiet zur Schweiz von der Strasse ab und ging in Flammen auf. Die jungen Menschen starben noch am Unfallort. Laut Polizei wurde eine Untersuchung eingeleitet, um die Umstände des Unfalls im Departement Ain zu ermitteln.

Laut der französischen Zeitung «Dauphiné Libéré» waren die vier Verunfallten am Abend aufgebrochen, um das Wochenende in Paris zu verbringen.