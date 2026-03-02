Vier Projekte zur Parkplatz-Mehrfachnutzung laufen in Basel

Keystone-SDA

Vier Projekte für die Mehrfachnutzung von privaten Parkplätzen haben in Basel den Betrieb aufgenommen. Unter anderem stellt der Pharmazulieferer Lonza nachts und am Wochenende seine Firmenparkplätze zur Verfügung, wie das Bau- und Verkehrsdepartement (BVD) am Montag mitteilte.

(Keystone-SDA) Somit kann die Anwohnerschaft die Parkplätze auf dem Lindenhofareal beim Lonza-Hochhaus nutzen. Zudem stellt die Immobilienfirma PSP Swiss Property an der Hochstrasse 16 rund 50 Tiefgaragenplätze zur Verfügung, wie es im Communiqué heisst. Weitere Standorte für solche Mehrfachnutzungen gibt es beim goldenen Löwen und an der Dornacherstrasse 8/10.

Die Idee hinter dem Projekt des Kantons ist, private Parkflächen, welche oft leer stehen, effizienter zu nutzen. Daher hat eine Planungsbüro im Auftrag des BVD Bewirtschaftungskonzepte entwickelt, die zu einer höheren Auslastung privater Parkplätze führen soll.

Horburg-Parking geht im April in Betrieb

Dabei bieten die Eigentümer in Zusammenarbeit mit Parkplatzvermittlungsfirmen ihre Flächen an. Je nach verfügbarer Tageszeit können Pendlerinnen und Pendler, die Anwohnerschaft diese Angebote nutzten. Es gibt auch Optionen für spontane Kurzzeitparkierung. Der Kanton begleitet das Projekt während zwei Jahren, um es anschliessend auszuwerten.

Der Kanton will parallel dazu zusätzliche Quartierparkings fördern und realisieren. Er übernahm im Jahr 2024 das Parkhaus Horburg. Nach Sanierungsmassnahmen werden dort ab April 2026 über 300 Parkplätze für die Anwohnerschaft zur Verfügung, wie das BVD weiter mitteilte