Vier Tote bei Gasexplosion in Chile

Keystone-SDA

Bei einer Gasexplosion sind im Zentrum von Chile mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Etwa zehn weitere wurden verletzt, als ein mit Flüssiggas beladener Tanklaster in einem Industriegebiet nahe der Hauptstadt Santiago de Chile umkippte und explodierte. Wie auf einem von der Feuerwehr veröffentlichten Video zu sehen war, gingen bei dem anschliessenden Brand mehrere Autos auf einem Parkplatz in Flammen auf.

(Keystone-SDA) «Meine Solidarität und mein Beileid gelten den Familien und Angehörigen der Menschen, die bei dieser Tragödie leider ums Leben gekommen sind, und ich wünsche den Verletzten viel Kraft und eine schnelle Genesung», schrieb Präsident Gabriel Boric auf der Nachrichtenplattform X.