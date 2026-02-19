Vorarlberger Regierung stimmt Flugshow in Altenrhein SG zu

Keystone-SDA

Die Landesregierung Vorarlberg hat ihre Zustimmung zur vorgesehenen Flugshow der Patrouille Suisse zum 100-Jahre-Jubiläum des Flughafens Altenrhein gegeben. Der geplante Überflug der Düsenjets sorgt jedoch für Unmut bei den betroffenen Vorarlberger Gemeinden.

(Keystone-SDA) Die Vorarlberger Landesregierung gab grünes Licht für ein angepasstes Programm der Jubiläumsshow im kommenden August. Das teilte sie am Donnerstag in einer Stellungnahme mit. Düsenflugzeuge dürfen zweimal für jeweils eine halbe Stunde zum Einsatz kommen. Zudem ist der Überflug von Siedlungsgebieten «möglichst zu vermeiden».

Diese Vorgabe solle ausdrücklich in die Vereinbarung zwischen dem Eidgenössischen Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation und dem österreichischen Verkehrsministerium aufgenommen werden, so die Landesregierung weiter. In den Entscheid seien wesentliche Anliegen der betroffenen Vorarlberger Gemeinden berücksichtigt worden. Der geplante Überflug der Patrouille Suisse rief in Vorarlberg Widerstand hervor.

Die Nutzung des Flughafens Altenrhein wurde 1992 in einem Staatsvertrag geregelt, weshalb Österreich der Show zum Flughafenjubiläum vom 28. bis 30. August zustimmen muss.