Walliser Parlament bewilligt schnelle Hilfe für Blatten

Keystone-SDA

Der Walliser Grosse Rat gibt grünes Licht für einen Solidaritätsbeitrag in Höhe von 10 Millionen Franken für das vom Bergsturz zerstörte Dorf Blatten. Die Hilfe soll der Bevölkerung, Unternehmen und Vereinen zugutekommen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Das Kantonsparlament hat am Donnerstag das von der Regierung entworfene Dekret zu Blatten einstimmig und in einer einzigen Lesung angenommen. Geld sollen nur Einwohnerinnen und Einwohner erhalten, die am Tag der Katastrophe am 28. Mai in Blatten wohnhaft waren.

Bei Unternehmen wird vorausgesetzt, dass sie zu diesem Zeitpunkt ihre Haupttätigkeit in Blatten ausgeübt haben. Auf diese Bedingungen einigte sich der Grosse Rat bei der Behandlung von insgesamt 18 Änderungsanträgen.

