Warum der Herbst bei Meteorologen vor den Astronomen beginnt

Keystone-SDA

Am Montag beginnt der Herbst. Zumindest aus astronomischer Sicht. Meteorologisch wurde der Herbst bereits am 1. September eingeläutet. Warum ist das so?

(Keystone-SDA) WANN BEGINNT DER HERBST NUN WIRKLICH?

Jahreszeiten sind letztlich eine Frage der Perspektive: Meteorologisch hat er wie in jedem Jahr bereits am 1. September begonnen. Astronominnen und Astronomen datieren den Beginn in diesem Jahr auf den 22. September, während Biologinnen und Biologen ihren «phänologischen» Herbst bereits Ende August eingeläutet haben.

WAS IST MASSGEBEND FÜR DIE ASTRONOMEN?

Astronomisch respektive kalendarisch beginnt auf der Nordhalbkugel der Herbst dann, wenn die Sonne senkrecht über dem Äquator steht und damit Tag und Nacht gleich lang sind. Das ist am (heutigen) Montag, exakt um 20.19 Uhr der Fall. Je nach Abstand zum letzten Schaltjahr kann sich der Herbstbeginn auch auf den 23. September verschieben.

WARUM BEGINNT DER METEOROLOGISCHE HERBST FRÜHER?

Der meteorologische Herbst beginnt immer am 1. September. Das hat rein praktische statistische Gründe, damit gleichlange Zeiträume, also jeweils dreimonatige Jahreszeiten miteinander verglichen werden können. Das wurde im 19. Jahrhundert mit dem Beginn der Wetteraufzeichnungen so festgelegt.

WANN WIRD DER BIOLOGISCHE HERBST EINGELÄUTET?

Die Biologinnen und Biologen betrachten den Herbst mit ihrem phänologischen Blick wiederum differenzierter, dass heisst mit drei Phasen. In der Natur beginnt der Herbst mit der Blüte der Herbstzeitlose und der Reife des Schwarzen Holunders. Phänologisch befinden wir uns bereits in der zweiten Phase des Herbstes, dem Vollherbst, da die in der Schweiz vor allem im Süden verbreiteten Kastanien reif sind.

WANN BEGINNT NUN DER HERBST WIRKLICH?

Diese Frage lässt sich nicht so einfach beantworten. Für viele beginnt der Herbst einfach dann, wenn der Kalender dies anzeigt, also am Montag. Vom Wetter her passt dies dieses Jahr gemäss angaben vom Meteonews gut, stellt sich doch just auf den kalendarischen Herbstbeginn nach einer überaus warmen und sonnigen Phase herbstlich kühles Wetter ein.