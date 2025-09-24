The Swiss voice in the world since 1935
Wasser aus Swimmingpool sorgt für Fischsterben im Saanebezirk

Keystone-SDA

Ein Bach in Farvagny-le-Grand FR ist am Sonntagnachmittag durch Chlor aus einem Swimmingpool verschmutzt worden. Mehrere Fische verendeten, wie die Kantonspolizei Freiburg am Mittwoch mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Einsatzkräfte hatten am Sonntagmittag eine Chlorkontamination festgestellt. Ermittlungen ergaben, dass Poolwasser in den Bach gelangt war. Wie es dazu kam, werde noch abgeklärt. Ein 51-jähriger Mann gilt als mutmasslicher Verursacher und wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Die Behörden erinnerten daran, dass Poolwasser nur nach den Empfehlungen des Amts für Umwelt entsorgt werden darf.

