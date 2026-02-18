Wassermassen versenken das Fasnachtsfeuer-Floss in Kaiseraugst AG

Keystone-SDA

Das Floss für das traditionelle Fasnachtsfeuer von Kaiseraugst AG im Rhein ist gesunken. Aufgrund der starken Wassermassen ist es in der Nacht auf Dienstag an den Pollern aufgelaufen und leckgeschlagen, wie das Fasnachtscomité auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Auch die Schweizerischen Rheinhäfen meldeten den Vorfall am Mittwoch. Sie hatten die Schiffe zunächst angehalten aufgrund des Fasnachtsfeuers Sog und Wellenschlag bei Kaiseraugst zu vermeiden. Nachdem bekannt wurde, dass das Floss kenterte, hoben sie diese Anordnung wieder auf, wie es im Communiqué vom Mittwoch heisst.

Anstatt beim Fährhäuschen wird das Fasnachtsfeuer am Mittwochabend beim Schulhaus Dorf im «Höfli» stattfinden. Die Fasnachtscliquen «Pestbühle» und «Näggis» organisieren diesen Anlass mit Scheibenwerfen, Wurst und Mehlsuppe.