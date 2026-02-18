The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Wassermassen versenken das Fasnachtsfeuer-Floss in Kaiseraugst AG

Keystone-SDA

Das Floss für das traditionelle Fasnachtsfeuer von Kaiseraugst AG im Rhein ist gesunken. Aufgrund der starken Wassermassen ist es in der Nacht auf Dienstag an den Pollern aufgelaufen und leckgeschlagen, wie das Fasnachtscomité auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Auch die Schweizerischen Rheinhäfen meldeten den Vorfall am Mittwoch. Sie hatten die Schiffe zunächst angehalten aufgrund des Fasnachtsfeuers Sog und Wellenschlag bei Kaiseraugst zu vermeiden. Nachdem bekannt wurde, dass das Floss kenterte, hoben sie diese Anordnung wieder auf, wie es im Communiqué vom Mittwoch heisst.

Anstatt beim Fährhäuschen wird das Fasnachtsfeuer am Mittwochabend beim Schulhaus Dorf im «Höfli» stattfinden. Die Fasnachtscliquen «Pestbühle» und «Näggis» organisieren diesen Anlass mit Scheibenwerfen, Wurst und Mehlsuppe.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft