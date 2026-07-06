Wasserversorgerin ruft im Luzerner Seetal zum Wassersparen auf

Keystone-SDA

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Unter anderem wegen der anhaltenden Trockenheit rufen der Wasser- und Energieversorger WWZ und die Wasserversorgung Kleinwangen die Bevölkerung zum sparsamen Umgang mit Trinkwasser auf. Bis auf Weiteres soll etwa auf das Waschen von Fahrzeugen verzichtet werden.

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(Keystone-SDA) Mit dem sorgsamen Umgang mit Trinkwasser könne die Versorgung für die Bevölkerung sowie für Gewerbe und Betriebe sichergestellt werden, hiess es in einer Mitteilung der WWZ, die am Montag «in Abstimmung» mit der Gemeindeverwaltung verschickt wurde.

Da in den kommenden Tagen keine «ergiebigen» Niederschläge erwartet werden, empfehlen die Wasserversorger im Luzerner Seetal, bewusst Wasser zu sparen. Dazu gehören kürzeres Duschen, sparsames Händewaschen und das konsequente Abstellen des Wassers beim Zähneputzen oder Rasieren.

Zudem soll auf das Füllen von Gartenpools verzichtet werden. Gärten sollen möglichst mit gesammeltem Regenwasser bewässert werden und Rasenflächen sollen nicht gegossen werden. Zudem, so die WWZ, sollen Wasch- und Geschirrspülmaschinen möglichst nur voll beladen und mit wassersparenden Programmen betrieben werden.