The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Wayne Rooney: «Wenn Coleen nicht gewesen wäre, wäre ich tot»

Keystone-SDA

Englands Fussball-Ikone Wayne Rooney verdankt es nach eigener Aussage seiner Frau Coleen, dass er noch am Leben ist. Sie habe ihm geholfen, seine "massiven" Alkoholprobleme unter Kontrolle zu bekommen, sagte der frühere Star von Manchester United in einem Podcast seines früheren Teamkollegen Rio Ferdinand. "Ich glaube ehrlich: Wenn sie nicht gewesen wäre, wäre ich tot."

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

Rooney: Coleen hat mein Alkoholproblem früh erkannt

(Keystone-SDA) «Sie hat sich um mich gekümmert, weil ich jemanden brauchte, der auf mich aufpasst», sagte der 39-Jährige, der seine Frau schon in der Kindheit kennengelernt hatte. «Schon als ich 17 war, hat sie es erkannt und wusste, dass ich ein bisschen drüber war. Sie hat mir sehr geholfen, das zu kontrollieren.»

Rooney berichtete von exzessivem Alkoholkonsum in jungen Jahren und zu Beginn seiner Fussballerkarriere. «Ich kam ins Training, habe am Wochenende zwei Tore geschossen und bin danach wieder zwei Tage trinken gegangen», sagte der einstige Stürmerstar.

Während seiner Zeit bei Manchester United habe er versucht, die Trinkerei mit Kaugummi, Mundwasser und Augentropfen vor Trainer Alex Ferguson zu verbergen.

Rekordtorschütze von England und Manchester United

Trotz seiner Eskapaden, mit denen er schliesslich auch Schlagzeilen in der britischen Boulevardpresse machte, feierte Rooney als Fussballer grosse Erfolge. Er ist Rekordtorschütze von Manchester United und zweitbester Torjäger der englischen Nationalmannschaft hinter dem heutigen Kapitän Harry Kane.

Gelegentlich geriet er wegen seines Alkoholkonsums auch später noch in Schwierigkeiten. 2017 wurde er in Grossbritannien wegen Trunkenheit am Steuer verurteilt und erhielt zwei Jahre Fahrverbot. Ein Jahr später wurde er in den USA wegen eines ähnlichen Vergehens zu einer Geldstrafe verurteilt.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
27 Likes
37 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
36 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
13 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft