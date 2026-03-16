Weber: Wusste nichts von Chatgruppe mit AfD im EU-Parlament

Keystone-SDA

Der Chef der Europäischen Volkspartei im Europaparlament, Manfred Weber, wusste nach eigenen Angaben nichts von der umstrittenen Chatgruppe seiner Fraktion mit der deutschen AfD und anderen rechten Parteien.

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(Keystone-SDA) «Die Chatgruppen von Mitarbeitern kenne ich weder, noch habe ich sie genehmigt», wurde der deutsche Politiker von «Bild», «Frankfurter Allgemeiner Zeitung» und «Süddeutscher Zeitung» zitiert.

Hintergrund sind Recherchen der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie belegen, dass die konservative EVP-Fraktion jüngst gemeinsam mit dem rechten Flügel des Europaparlaments in einer Chatgruppe und bei einem persönlichen Treffen von Abgeordneten an einem Gesetzesvorschlag zur Verschärfung der Migrationspolitik arbeitete.

Zu dem Treffen äusserte sich Weber in den Zeitungen nicht. Der EVP-Fraktion gehören aus Deutschland die Abgeordneten der christdemokratischen Union an – der CDU von Kanzler Friedrich Merz und der bayerischen Schwesterpartei CSU von Weber.