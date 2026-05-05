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Weg unterhalb von Schloss Burgdorf wegen Steinschlaggefahr gesperrt

Keystone-SDA

Die Stadt Burgdorf hat den Mülibachweg direkt unterhalb des Schlossfelsens per sofort gesperrt. Der Fussweg wird aufgehoben, wie aus einer Mitteilung vom Dienstag hervorging.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Trotz jährlicher Kontrolle durch die Stiftung Schloss Burgdorf befinde sich der Weg gemäss der neuen Gefahrenkarte des Kantons Bern in einem Gebiet mit erhöhter Steinschlaggefahr, hiess es. Die Sicherheit für die Bevölkerung sei nicht mehr gewährleistet.

Der Weg wird zurückgebaut und das Gelände renaturiert. Als Umgehungsweg steht die gegenüberliegende Strassenseite zur Verfügung.

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