Weitere Leiche im Flussbett der Maggia im Tessin gefunden

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Eine weitere Leiche ist am Montag kurz vor 17 Uhr im Flussbett der Maggia bei Cevio im Tessin gefunden worden. Die tote Person ist noch nicht identifiziert, wie die Kantonspolizei am Abend mitteilte. Es handelt sich um die 7. Leiche in der Maggia nach den Unwettern.

In derselben Gegend war bereits am Donnerstag eine Leiche entdeckt worden. Die Entdeckung vom Montag erfolgte laut Polizei im Rahmen der Suchaktion, die im Laufe des Tages von Beamten der Kantonspolizei, Rettungskräften der Schweizerischen Alpinen Rettung (SAS) und den Hundeeinheiten der Alpinen Rettung durchgeführt wurde.

Im Maggiatal waren am Unwetter-Wochenende in den letzten Juni-Tagen drei Leichen geborgen worden. Drei Touristinnen aus Deutschland wurden damals Opfer eines Erdrutsches im Weiler Fontana im Bavonatal, einem Seitental des oberen Maggiatals. Bei Riveo fanden Einsatzkräfte später zwei weitere Leichen im Flussbett der Maggia.