Weiterer Brandanschlag in London – Starmer warnt den Iran

Keystone-SDA

Premierminister Keir Starmer hat den Iran nach mehreren antisemitischen Angriffen in Grossbritannien davor gewarnt, Hass und Gewalt zu sähen.

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(Keystone-SDA) Eine der Ermittlungsrichtungen sei, herauszufinden, ob ein ausländischer Staat hinter einigen dieser Angriffe stecke, sagte Starmer der Nachrichtenagentur PA zufolge. Die Botschaft laute an den Iran oder «jedes andere Land, das versuchen könnte, Gewalt, Hass oder Spaltung in der Gesellschaft zu schüren», dass das nicht toleriert werde.

In den vergangenen Wochen und Monaten war es in Grossbritannien vermehrt zu Angriffen auf jüdische Einrichtungen gekommen, meist waren es Brandanschläge. Am Dienstagmorgen wurde die Polizei zu einem Brand an einer früheren Synagoge im Londoner Bezirk Tower Hamlets gerufen. Laut Mitteilung entstand ein geringer Schaden an der Vorderseite des Gebäudes, verletzt wurde niemand.

In der vergangenen Woche waren zwei Männer jüdischen Glaubens im Viertel Golders Green von einem Mann mit einem Messer angegriffen worden, diese Tat werteten die britischen Behörden als Terrorakt. Infolge des Angriffs war die Terrorwarnstufe im Vereinigten Königreich auf die vierte von fünf angehoben worden – das bedeutet, dass ein Anschlag in den kommenden sechs Monaten als «sehr wahrscheinlich» gilt.

Zu dem Messerangriff und auch zuvor zu einem Brandanschlag auf Krankenwagen eines jüdischen Rettungsdienstes hatte sich eine islamistische Gruppierung namens Ashab al-Jamin bekannt. Die Gruppe tauchte erstmals während des Kriegs der USA und Israels gegen den Iran auf und hat sich seitdem zu mehreren Anschlägen in Europa gegen jüdische und westliche Einrichtungen bekannt. Es ist aber unklar, ob die Gruppe tatsächlich existiert oder ob es sich um eine Inszenierung handelt. Zugleich gibt es Anzeichen auf mögliche Verbindungen zum iranischen Staat.