Weniger Busverbindungen zum Euroairport Basel-Mülhausen

Keystone-SDA

Zwischen dem 15. April und dem 20. Mai wird nur noch jede zweite Verbindung der Buslinie 50 von Basel bis zum Euroairport in Mülhausen (F) fahren. Dies hängt mit der Sperrung der Hauptpiste des Flughafens zusammen, wie die Basler Verkehrsbetriebe (BVB) am Donnerstag mitteilten.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Die Reduktion der Verbindungen betreffe den Abschnitt zwischen der Station Friedrich Miescher-Strasse und dem Flughafen, heisst es. Zwischen der Friedrich Miescher-Strasse und dem Bahnhof SBB verkehre die Buslinie grösstenteils wie gewohnt.

Ebenfalls reduziert wird die Kapazität der Busse auf der Linie 50, wie die BVB schreiben. Im genannten Zeitraum würden nur Gelenk- und keine Doppelgelenkbusse eingesetzt.

Die Hauptpiste des Euroairport wird vom 15. April bis zum 20. Mai saniert. Während der Arbeiten wird der eingeschränkte Flugverkehr über die Sekundärpiste abgewickelt. Es fliegt in der Periode nur Easyjet.

Anpassungen auf den Buslinien 34, 38 und 48

Auf den Buslinien 34, 38 und 48 wird es ab dem 15. April ebenfalls zu Anpassungen kommen. Laut den BVB wird es auf der Linie 34 an Schultagen vormittags zwei zusätzliche Fahrten zwischen Otto Wenk-Platz und Claraplatz geben, um die Kapazitäten zu erhöhen.

Auf der Linie 38 werde an den Nachmittagen unter der Woche jeweils eine Fahrt vom Claraplatz bis zur Thomaskirche verlängert, um die Anbindung des Iselin-Quartiers zu verbessern.

Zudem wollen die BVB die Pünktlichkeit auf der Linie 48 verbessern, da deren Busse zu Stosszeiten im Stau stehen und es zu grossen Verspätungen kommt, wie es weiter heisst. Deshalb werde der 7,5-Minuten-Takt morgens und abends auf einen 15-Minuten-Takt reduziert. Die Fahrzeiten am Bahnhof St. Johann seien auf die TER-Züge und die Tramlinie 21 abgestimmt.