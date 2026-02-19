Westschweizer Autorin Corinne Desarzens erhält Grand Prix Literatur

Keystone-SDA

Die französisch-schweizerische Autorin Corinne Desarzens erhält den Schweizer Grand Prix Literatur 2026. Das Bundesamt für Kultur (BAK) zeichnet damit ein Gesamtwerk aus. Der Preis ist mit 40'000 Franken dotiert.

(Keystone-SDA) Die 73-jährige Corinne Desarzens ist Schriftstellerin und Journalistin. Sie steht für ein umfangreiches Werk aus Romanen, Kurzgeschichten und Reiseberichten, das allerdings bis anhin nicht ins Deutsche übersetzt ist. Desarzens erhielt 2021 bereits den Schweizer Literaturpreis und 2025 wurde sie mit dem Grand Prix C.F. Ramuz ausgezeichnet.

Der diesjährige Spezialpreis Übersetzung geht an Christian Viredaz, der wie Desarzens im Waadtland lebt. Viredaz übersetzt aus dem Italienischen ins Französische. Auch dieser Preis ist mit 40’000 Franken dotiert.

Zudem verleiht das BAK sieben Werkpreise an Schreibende aus allen Schweizer Sprachregionen, darunter Martina Clavadetscher, Nora Osagiobare und Jonas Lüscher. Die Auszeichnungen werden Ende Mai im Rahmen der Solothurner Literaturtage vergeben.