The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Westschweizer Autorin Corinne Desarzens erhält Grand Prix Literatur

Keystone-SDA

Die französisch-schweizerische Autorin Corinne Desarzens erhält den Schweizer Grand Prix Literatur 2026. Das Bundesamt für Kultur (BAK) zeichnet damit ein Gesamtwerk aus. Der Preis ist mit 40'000 Franken dotiert.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die 73-jährige Corinne Desarzens ist Schriftstellerin und Journalistin. Sie steht für ein umfangreiches Werk aus Romanen, Kurzgeschichten und Reiseberichten, das allerdings bis anhin nicht ins Deutsche übersetzt ist. Desarzens erhielt 2021 bereits den Schweizer Literaturpreis und 2025 wurde sie mit dem Grand Prix C.F. Ramuz ausgezeichnet.

Der diesjährige Spezialpreis Übersetzung geht an Christian Viredaz, der wie Desarzens im Waadtland lebt. Viredaz übersetzt aus dem Italienischen ins Französische. Auch dieser Preis ist mit 40’000 Franken dotiert.

Zudem verleiht das BAK sieben Werkpreise an Schreibende aus allen Schweizer Sprachregionen, darunter Martina Clavadetscher, Nora Osagiobare und Jonas Lüscher. Die Auszeichnungen werden Ende Mai im Rahmen der Solothurner Literaturtage vergeben.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft