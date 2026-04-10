Wildzaun an der Autobahn A14 in Ebikon umgefahren

Keystone-SDA

Eine unbekannte Person in einem dunklen Audi ist in der Nacht auf Donnerstag in Ebikon von der Autobahn A14 abgekommen. Dabei fuhr sie einen Wildschutzzaun um und kehrte auf die Autobahn zurück, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

1 Minute

(Keystone-SDA) Bei der Rückkehr auf die Autobahn wurde ein weiterer Teil des Zauns umgefahren, schrieb die Luzerner Polizei in einer Mitteilung vom Freitag. Demnach setzte die Person ihre Reise in Richtung Zug fort und verliess die Autobahn bei der Ausfahrt Buchrain.

Zwischenzeitlich hielt die Person nach dem Tunnel Rathausen auf dem Pannenstreifen an. Mehrere Fahrzeuge mussten wegen des Manövers abbremsen, hiess es weiter. Die Luzerner Polizei sucht den Fahrer oder die Fahrerin des Audis.