Wintersperre auf den Urner Alpenpässen Susten und Furka verhängt

Keystone-SDA

Die Baudirektion Uri hat für den Susten- und den Furkapass die Wintersperre verhängt. Diese traten am Montagmorgen in Kraft. Die Niederschläge der vergangenen Tage führten auch zur temporären Schliessung weiterer Pässe.

(Keystone-SDA) Der Oberalp- und der Klausenpass sind wegen Schneefalls nicht befahrbar und bis auf Weiteres gesperrt, wie die Urner Baudirektion am Montag mitteilte.

Gemäss den Verkehrsmeldungen des Touring Clubs Schweiz (TCS) ist auch der Gotthardpass zwischen Hospental UR und Airolo TI aufgrund der Witterung seit Mittwochabend und bis auf Weiteres geschlossen. Eine Neubeurteilung erfolge am Dienstag.

