Winterthur sagt Ja zu neuem Velo-Parkhaus beim Bahnhof

Die Stadt Winterthur kann in der Nähe des Hauptbahnhofs ein weiteres Velo-Parkhaus eröffnen. Die Stimmberechtigten haben dem Mietvertrag mit der Versicherung Axa und den Mietkosten von rund 5,5 Millionen Franken zugestimmt.

(Keystone-SDA) Für das neue Velo-Parkhaus waren 18’814 Stimmberechtigte, 16’033 waren dagegen. Der Ja-Anteil betrug somit 53,9 Prozent, die Stimmbeteiligung lag bei 49 Prozent.

Mit diesem Entscheid werden zusätzliche 750 gratis Veloabstellplätze in Bahnhofsnähe erstellt. Gebaut werden sie von der Axa im Untergeschoss der Paulstrasse 12. Die Stadt wird dafür Miete zahlen, in den kommenden 20 Jahren sind es insgesamt 5,5 Millionen Franken.

Das Projekt war umstritten. FDP, SVP und Mitte ergriffen das Referendum gegen den Parlamentsentscheid. Sie befürchteten, dass das teure Veloparking schlecht genutzt wird. Für Velofahrende, die es eilig hätten, seien 100 Meter bis zum Bahnhof viel zu weit.

