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Winterthurer Freibäder starten in den Sommer

Keystone-SDA

Die Badesaison in Winterthur geht los: Am Freitag öffnen die ersten Freibäder, den Auftakt machen die Badis Geiselweid und Wolfensberg.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Am Samstag öffnet dann das Freibad Oberwinterthur, wie die Stadt am Dienstag mitteilte. Eine Woche später, am 9. Mai, starten schliesslich die Freibäder Töss und Wülflingen in die Sommersaison.

In den Badis Töss und Wolfensberg ist an mehreren Abenden Schwimmen bei Vollmond möglich. Zum Abschluss der Saison am 20. September gehört das Freibad Töss zudem einen Tag den Hunden.

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