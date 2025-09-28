Winterthurer Primarschulhaus Langwiesen kann erweitert werden
Das Primarschulhaus Langwiesen in Wülflingen kann saniert und erweitert werden. Die Stimmberechtigten haben den Kredit von rund 36 Millionen Franken mit einem Ja-Stimmenanteil von 82 Prozent gutgeheissen.
(Keystone-SDA) Für die Vorlage stimmten 28’803 Winterthurerinnen und Winterthurer, dagegen waren 6244. Die Stimmbeteiligung lag bei 49 Prozent. Die Vorlage war unbestritten. Das Schulhaus Langwiesen wurde 1973 bezogen und seither nie grundlegend saniert oder erweitert.
Die Gesamtkosten für das Projekt «Tripp Trapp» liegen bei rund 64 Millionen Franken. 28 Millionen erklärte der Stadtrat jedoch bereits als gebundene Ausgabe, weil damit Dämmung, Fenster, Brandschutz und Haustechnik erneuert werden.