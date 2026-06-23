Wohnhaus nach Brand in Tschappina GR nicht mehr bewohnbar

Keystone-SDA

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Am späten Montagnachmittag ist in Tschappina GR ein Schuppen an einem Wohnhaus niedergebrannt. Das Wohnhaus wurde durch das Feuer gemäss Polizeiangaben so stark beschädigt, dass es nicht mehr bewohnbar ist.

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(Keystone-SDA) Gegen 17.40 Uhr ging bei der Einsatzleitzentrale der Kantonspolizei Graubünden die Meldung ein, wonach in Tschappina ein Haus brenne. Die Feuerwehr traf einen Schuppen in Vollbrand an. Das Feuer hatte gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden vom Dienstag bereits auf das angebaute Wohnhaus übergegriffen. Die Bewohnenden des Hauses, eine Frau und ihre drei Kinder, hätten das Gebäude rechtzeitig verlassen können. Gegen 22 Uhr war der Brand unter Kontrolle.

Der Schuppen brannte gemäss Polizeiangaben vollständig nieder. Trotz des raschen Einsatzes der Feuerwehren habe ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus nicht verhindert werden können. Dieses wurde gemäss Mitteilung ebenfalls zerstört und ist nicht mehr bewohnbar. Für die Familie habe der Gemeindepräsident eine Unterkunft organisiert.