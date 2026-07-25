Wohnung in Belp nach Brand unbewohnbar
Ein Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Belp BE ist am Freitagvormittag glimpflich ausgegangen. Verletzt wurde niemand, die Wohnung ist jedoch unbewohnbar.
(Keystone-SDA) Gemäss der Mitteilung ging bei der Kantonspolizei Bern kurz vor 10.15 Uhr die Meldung ein, wonach aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Schönmattweg schwarzer Rauch dringe. Die Feuerwehr Regio Belp stellte vor Ort einen Wohnungsbrand fest und konnte das Feuer laut Communiqué rasch löschen.
Zum Zeitpunkt des Brandes war niemand in der Wohnung. Die betroffene Wohnung ist infolge des Brandes unbewohnbar, hiess es. Für die Bewohnenden wurde mit Unterstützung der Gemeinde eine Ersatzunterkunft organisiert.
Warum das Feuer ausbrach und wie hoch der Sachschaden ist, ermittelt die Kantonspolizei Bern.