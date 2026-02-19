Wohnungsbau in Stadt Bern hat zugenommen

Keystone-SDA

Der Wohnungsbestand in der Stadt Bern hat im Jahr 2025 um insgesamt 118 Wohnungen zugenommen. 316 zusätzliche Wohnungen entstanden durch Neubauten, Umbauten oder Umnutzungen, während 198 durch Gebäudeabbrüche oder Umbauten verschwanden, wie Statistik Stadt Bern am Donnerstag mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Insgesamt gab es in der Stadt Bern Ende 2025 somit 79’797 Wohnungen. Per 31. Dezember waren zudem 1242 Neubauwohnungen im Bau, wie der Statistikdienst der Stadt in einer Mitteilung schrieb.

Im Vergleich zum Vorjahr ist der Wohnungsbestand in der Stadt Bern 2025 angestiegen. 2024 waren lediglich 96 Wohnungen hinzugekommen, wie es weiter hiess.