Yakins bauen Villen im Zürcher Limmattal

Keystone-SDA

Murat und Hakan Yakin wollen laut der "Limmattaler Zeitung" schon bald Villen bauen. In Unterengstringen im Zürcher Limmattal, wo Hakan Yakin wohnt, sollen fünf Villen entstehen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Murat Yakin wohnt im benachbarten Oberengstringen, wie die Zeitung am Donnerstag berichtete. Die Fussball-Brüder besitzen demnach zwei Parzellen, für die nun ein Baugesuch aufliege. Die Bauherrschaft hat eine Firma, bei der beide Yakins als Gesellschafter angegeben sind.

Geplant sind fünf grosse zweigeschossige Häuser, Pools sind optional. Auch eine Tiefgarage mit 14 Plätzen ist eingeplant. Den Nati-Coach als Nachbarn wird es für die künftigen Bewohner aber nicht geben: Wie das Architekturbüro der Zeitung sagte, sollen die Häuser verkauft werden.

Gemäss Baugesuch erfolgt der Baustart bereits diesen Oktober, wie der «Limmattaler» weiter schreibt. Die Bauarbeiten sollen voraussichtlich bis Dezember 2026 andauern, und die Baukosten sollen sich auf sechs Millionen Franken belaufen.

