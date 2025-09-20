The Swiss voice in the world since 1935
Zürcher Oper wird zum Schlafsaal

Keystone-SDA

Zum Auftakt der neuen Spielzeit hat das Opernhaus Zürich zu einem besonderen Erlebnis eingeladen: Vom Freitag um 23 Uhr bis Samstag um 23 Uhr stehen die Türen der Kulturinstitution offen. Geschlafen wurde auf der Bühne.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Bis um 1 Uhr in der Nacht auf Samstag gab es bei «24h Opernhaus» Nachtführungen, Konzerte und Choreografische Performances. Dann war Nachtruhe angesagt: Zahlreiche Betten, die sonst für Kulissen verwendet werden, standen auf der Bühne bereit.

Dort konnten sich die Besucherinnen und Besucher in mitgebrachten Decken und Schlafsäcken einige Stunden Schlaf gönnen. Nach Kaffee und Gipfeli bereits ab 6 Uhr stand dann eine Yogastunde auf der Hauptbühne auf dem Programm. «24h Opernhaus» läuft noch bis Samstag um 23 Uhr. Ziel ist es, sich für die Bevölkerung zu öffnen und neues Publikum in die Oper zu locken.

Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

