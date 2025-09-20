Zürcher Oper wird zum Schlafsaal

Keystone-SDA

Zum Auftakt der neuen Spielzeit hat das Opernhaus Zürich zu einem besonderen Erlebnis eingeladen: Vom Freitag um 23 Uhr bis Samstag um 23 Uhr stehen die Türen der Kulturinstitution offen. Geschlafen wurde auf der Bühne.

(Keystone-SDA) Bis um 1 Uhr in der Nacht auf Samstag gab es bei «24h Opernhaus» Nachtführungen, Konzerte und Choreografische Performances. Dann war Nachtruhe angesagt: Zahlreiche Betten, die sonst für Kulissen verwendet werden, standen auf der Bühne bereit.

Dort konnten sich die Besucherinnen und Besucher in mitgebrachten Decken und Schlafsäcken einige Stunden Schlaf gönnen. Nach Kaffee und Gipfeli bereits ab 6 Uhr stand dann eine Yogastunde auf der Hauptbühne auf dem Programm. «24h Opernhaus» läuft noch bis Samstag um 23 Uhr. Ziel ist es, sich für die Bevölkerung zu öffnen und neues Publikum in die Oper zu locken.