Zürcherinnen und Zürcher sollen öfter gratis ins Kunsthaus dürfen

Keystone-SDA

Das Stadtzürcher Parlament hat dem Kunsthaus am Mittwoch mehr Geld gewährt. Ein Teil davon soll für bessere Arbeitsbedingungen genutzt werden. Und die Bevölkerung soll häufiger gratis in die Ausstellungen gehen können.

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(Keystone-SDA) 7,3 Millionen Franken zusätzliche Subventionen soll das Kunsthaus jährlich von der Stadt Zürich erhalten. Derzeit sind es 18,5 Millionen. Das Stadtparlament genehmigte die zusätzlichen Beiträge am Mittwoch.

Die meisten Parteien im Gemeinderat forderten eine Gegenleistung für die zusätzlichen Subventionen. Zusätzlich zum «Gratis-Mittwoch» für alle soll das gesamte Kunsthaus künftig an vier Tagen pro Jahr kostenlos werden, inklusive Sonderausstellungen. Voraussetzung ist allerdings, dass die Besucherinnen und Besucher im Kanton Zürich wohnen.

Der Gemeinderat entschied auch, dass die zusätzlichen Subventionen für die Kunstgesellschaft nur befristet sprudeln. Diese vier Millionen Franken jährlich sollen gemäss Kommissionsmehrheit nur bis Ende 2033 ausgezahlt werden. 3,3 Millionen Franken für die Stiftung bleiben unbefristet.

Das letzte Wort hat die Stadtzürcher Stimmbevölkerung.