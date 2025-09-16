The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Zürich eröffnet Anlaufstelle für auswärtige Drogenabhängige

Keystone-SDA

Die Stadt Zürich reagiert auf den zunehmenden Drogenkonsum im öffentlichen Raum: Am 1. Oktober eröffnet sie an der Bederstrasse temporär einen Konsum-Raum für auswärtige Drogenabhängige.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Für auswärtige Abhängige fehle eine Alternative zum Konsum im öffentlichen Raum und zu polizeilichen Wegweisungen, teilte die Stadt am Dienstag mit.

Das bestehende Angebot der Kontakt- und Anlaufstellen (K&A) richtet sich nur an Stadtzürcherinnen und Stadtzürcher. Der «Raum für Konsum und Triage», wie er genau heisst, bietet auswärtigen Konsumierenden nun zunächst einen Rückzugsort. Anschliessend sollen die Abhängigen an ihre Herkunftsgemeinden vermittelt werden.

«Wir erhoffen uns eine nachhaltige Entlastung für die Betroffenen, den öffentlichen Raum und die Bevölkerung», so Sozialvorsteher Raphael Golta (SP). Der Drogenkonsum im Kreis 4 nahm über den Sommer weiter zu. Zudem dehnte sich der Hotspot von der Bäckeranlage weiter ins Quartier aus.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
2 Likes
5 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
22 Likes
25 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
36 Likes
27 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft