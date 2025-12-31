Zürich startet mit nebelfreiem Feuerwerk ins neue Jahr

Keystone-SDA

Zehntausende Schaulustige sind in Zürich mit grossem Feuerwerk ins neue Jahr gestartet. Von drei Booten aus wurden etwa 10'000 Raketen abgefeuert. Im Gegensatz zum Vorjahr, als das Feuerwerk im Nebel verschwand, war der Himmel dieses Mal klar.

1 Minute

(Keystone-SDA) Wie jedes Jahr drängten sich geschätzt 150’000 Zuschauerinnen und Zuschauer ums Seebecken, um das Silvesterfeuerwerk mitzuerleben. Um exakt 19 Minuten nach Mitternacht wurden sämtliche Beleuchtungen ausgeknipst, damit die Raketen gut zu sehen waren.

Nebel gab es in diesem Jahr keinen – im Gegensatz zu Silvester 2025, als das Feuerwerk nur noch zu erahnen war. Die Schaulustigen sahen damals nur farbiges Licht, begleitet vom Lärm der Raketen.

Die Grünen forderten daraufhin, dass das Feuerwerk bei Nebel künftig abgesagt werden solle, respektive der Stadtrat die Bewilligung für das Abfeuern nur noch «unter Vorbehalt» erteilen solle. Der Stadtrat fand diesen Vorschlag jedoch schwierig umzusetzen und wollte den Entscheid bis auf Weiteres den Organisatoren überlassen.

Der Verein Silvesterzauber liess das Thema Nebel neu in das Sicherheitskonzept einfliessen, wie es dort auf Anfrage hiess. Ob die Organisatoren das Feuerwerk bei dichtem Nebel aber wirklich abgesagt hätten, liessen diese offen.