Zahl der Arbeitslosen in der Zentralschweiz im April gesunken

Keystone-SDA

In der Zentralschweiz ist die Zahl der gemeldeten Arbeitslosen im Vergleich zum Vormonat in sämtlichen sechs Kantonen in absoluten Zahlen gesunken. Prozentual am stärksten war der Rückgang im Kanton Uri.

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(Keystone-SDA) Im April waren in den sechs Zentralschweizer Kantonen Luzern, Uri, Schwyz, Obwalden, Nidwalden und Zug 8808 Personen in den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) arbeitslos gemeldet, wie den am Donnerstag vom Staatssekretariat für Wirtschaft Seco veröffentlichten Zahlen zu entnehmen ist. Das sind 282 weniger als im Vormonat.

Mit 2,8 Prozent weist Zug die höchste Arbeitslosenquote der Zentralschweiz auf, vor Luzern mit 2,1 Prozent. Am tiefsten ist die Quote in Uri mit 1,0 Prozent. Schwyz und Obwalden liegen bei 1,1 Prozent, Nidwalden bei 1,2 Prozent.

Im Vergleich zum Vormonat sank die Zahl der Arbeitslosen in Uri mit 7,0 Prozent am stärksten. In Zug fiel der Rückgang mit 2,2 Prozent am geringsten auf.

Luzern zählte 4995 Arbeitslose (-150), Zug 2022 (-45), Schwyz 1054 (-34), Nidwalden 308 (-23), Obwalden 230 (-15) und Uri 199 (-15).

Schweizweit betrachtet weist Genf mit 5,1 Prozent die höchste Arbeitslosenquote auf, Appenzell Innerrhoden mit 0,7 Prozent die tiefste. Der Median über alle Kantone beträgt 3,0 Prozent.