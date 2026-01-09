Zahl der Arbeitslosen steigt in der Zentralschweiz

In den sechs Zentralschweizer Kantonen sind im Dezember 2025 9223 Personen als arbeitslos gemeldet gewesen. Dies sind 535 mehr als im November. Gegenüber Dezember 2024 beträgt die Zunahme 1458 Personen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Im Kanton Luzern waren im Dezember 2025 5217 Personen arbeitslos, 345 mehr als im November 2025. Zug verzeichnete einen Anstieg um 84 Personen auf 1999, Schwyz um 63 auf 1194 und Uri um 23 auf 237. In Ob- und Nidwalden stieg die Zahl je um 10 Personen an, und zwar auf 243 respektive 333.

In Ob- und Nidwalden verharrten die Arbeitslosenquoten bei 1,1 respektive 1,3 Prozent. In den anderen Kantonen stieg die Quote, am stärksten in Zug, wo die Zunahme 0,2 Prozentpunkte betrug. Zug hat mit 2,8 Prozent auch die höchste Arbeitslosenquote der Zentralschweiz.

In Luzern betrug die Arbeitslosenquote im Dezember 2025 2,2 Prozent, in Schwyz 1,3 Prozent und in Uri 1,2 Prozent. Dies bedeutete gegenüber November ein Plus von je 0,1 Prozentpunkten. Im Schweizer Durchschnitt erhöhte sich die Quote um 0,2 Prozentpunkte auf 3,1 Prozent.

Im Jahresvergleich kletterte die Arbeitslosenquote teilweise deutlich nach oben, so in Zug um 0,6 Prozentpunkte, in Luzern und Obwalden um je 0,3 Prozent. Einen Rückgang (um 0,1 Prozentpunkte) verzeichnete einzig Uri.