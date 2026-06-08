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Zahl der Wolfsrudel in der Schweiz auf 43 gestiegen

Keystone-SDA

Die Wolfspopulation in der Schweiz ist im Jahr 2025 weiter angewachsen. Landesweit wurden 43 Rudel bestätigt, wie die Stiftung Kora am Montag in ihrem Jahresbericht mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
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(Keystone-SDA) Insgesamt hätten die Fachleute 350 Wölfe nachgewiesen, so die Stiftung. Erstmals etablierte sich demnach ein Rudel im Kanton Obwalden, ein weiteres entstand im Kanton Neuenburg.

Besondere Nachweise gelangen den Forschenden ebenfalls. Im Kanton Bern identifizierten sie eine gewilderte und trächtige Wölfin als erstes Weibchen aus der zentraleuropäischen Population, das in der Schweiz registriert wurde. Die Mehrheit der Schweizer Wölfe stammt laut Bericht weiterhin aus der Alpenpopulation.

Im Wallis dokumentierte die Stiftung zudem erstmals eine doppelte Reproduktion, bei der sich zwei Weibchen in einem Rudel gleichzeitig fortpflanzten.

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