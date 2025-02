Zamir wird Israels neuer Generalstabschef

Keystone-SDA

Ejal Zamir soll Israels neuer Generalstabschef werden. Das Büro des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu teilte mit, dieser habe die Entscheidung gemeinsam mit dem Verteidigungsminister Israel Katz getroffen. Der 59-jährige Zamir war bisher Generaldirektor des israelischen Verteidigungsministeriums. In dieser Rolle war er auch prominent am Verkauf des Raketenabwehrsystems Arrow 3 an Deutschland beteiligt.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der bisherige Generalstabschef Herzi Halevi hatte mehr als 15 Monate nach Beginn des Gaza-Kriegs seinen Rücktritt erklärt. Dieser soll am 6. März in Kraft treten. Als Grund nannte Halevi in einer Erklärung «die Anerkennung meiner Verantwortung für das Versagen der israelischen Armee am 7. Oktober».

Mehrere Repräsentanten der Armee hatten nach dem 7. Oktober 2023 bereits ihren Rücktritt erklärt. Bei dem beispiellosen Hamas-Massaker im israelischen Grenzgebiet waren mehr als 1.200 Menschen getötet und mehr als 250 weitere in den Gazastreifen verschleppt worden. Von dem neuen Generalstabschef wird erwartet, aus den Fehlern zu lernen und eine Neuausrichtung des Militärs anzuführen.