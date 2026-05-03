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Zehn Kilometer Stau vor dem Gotthardtunnel Richtung Norden

Keystone-SDA

Reisende in Richtung Norden haben sich am Sonntag vor dem Gotthard-Südportal in Airolo einmal mehr in Geduld üben müssen. Am späteren Nachmittag stauten sich die Fahrzeuge zwischen Faido und dem Tunnelportal im Tessin auf zehn Kilometern Länge.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
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(Keystone-SDA) Automobilistinnen und Automobilisten brauchten damit für den betroffenen Abschnitt der Autobahn A2 bis zu einer Stunde und 40 Minuten länger als bei normaler Verkehrslage, wie der Touring-Club Schweiz (TCS) auf der Plattform X schrieb.

Stau vor dem Gotthard-Strassentunnel gab es auch aus dem Norden Richtung Tessin und Italien. Hier meldete der TCS eine fünf Kilometer lange Kolonne zwischen Amsteg und Göschenen im Kanton Uri. Der Zeitverlust betrug damit rund 50 Minuten.

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