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Zehn Verletzte nach heftigen Flugturbulenzen

Keystone-SDA

Insgesamt zehn Menschen sind während eines Flugs vom australischen Brisbane nach Hongkong aufgrund heftiger Turbulenzen verletzt worden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Acht von ihnen wurden nach der Landung in umliegende Krankenhäuser gebracht, wie Hongkongs öffentlich-rechtlicher Rundfunksender RTHK unter Berufung auf einen Unternehmenssprecher der Fluglinie Cathay Pacific berichtete. Demnach erlitten insgesamt vier Passagiere und sechs Mitglieder des Kabinenpersonals leichte Verletzungen.

Ein Reisender beschrieb der Hongkonger «South China Morning Post», dass sich die Turbulenzen wie ein «freier Fall in einem Freifallturm» angefühlt hätten. Die Erschütterung habe demnach rund zwei Sekunden angedauert und sei etwa zwei Stunden vor Landung erfolgt. Die Passagiere hätten laut geschrien und Gegenstände seien wild durch die Luft geflogen.

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