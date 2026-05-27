Zentralbahn fährt 2025 einen Verlust ein

Keystone-SDA

Die Zentralbahn (ZB) hat 2025 die Erträge im Personenverkehr gesteigert. Trotzdem schliesst sie das Geschäftsjahr mit einem Verlust ab.

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(Keystone-SDA) Wie das Bahnunternehmen am Mittwoch mitteilte, stiegen im letzten Jahr die Personenverkehrserträge um 10 Prozent auf 67,1 Millionen Franken. 14,9 Millionen Passagiere waren zwischen Luzern und Engelberg OW sowie Luzern-Interlaken Ost BE unterwegs. Dies entspricht einem Plus von 8 Prozent.

Als Grund für die höhere Nachfrage nannte die ZB in der Mitteilung vor allem den Freizeitverkehr durch ausländische Touristinnen und Touristen. Das höchste Umsatzwachstum sei bei den Gruppenbuchungen verzeichnet worden. Auch die Bautätigkeiten in Kriens und Horw hätten zur höheren Nachfrage beigetragen.

Trotz dieser positiven Nachfrage hätten die Abgeltungsreduktion im regionalen Personenverkehr, Mehraufwendungen und ausserordentliche Kosten zu einem negativen Jahresergebnis geführt, teilte die ZB mit. Sie bezifferte den Verlust auf 5,1 Millionen Franken, dies nach einem Minus von 1,0 Millionen Franken im Jahr 2024.

2025 übernahm Chantal Beck von Michael Schürch die Geschäftsführung. An der Generalversammlung vom Mittwoch wurde zudem Michel Berchtold zum neuen Verwaltungsratspräsidenten gewählt. Er folgt auf Toni Häne.

Die ZB gehört zu 66 Prozent der SBB. Weitere Aktionäre sind der Bund, die Kantone Ob- und Nidwalden sowie die Gemeinde Engelberg.