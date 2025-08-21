The Swiss voice in the world since 1935
Zentrum für Psychiatrie und Psychotherapie in Kriens LU eröffnet

Keystone-SDA

In Kriens LU ist am Donnerstag das Ambulante Kompetenzzentrum für Psychiatrie und Psychotherapie Stadt und Agglomeration Luzern mit einer Feier eröffnet worden. Das Angebot stärke die ambulanten Strukturen und verbessere den Zugang zur psychiatrischen Unterstützung in Krisensituationen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Mit dem neuen Standort im Schappe Center werde eine zentrale Etappe des Planungsberichts Psychiatrie Kanton Luzern umgesetzt, teilte die Luzerner Psychiatrie (Lups) am Donnerstag mit.

Das Angebot bündle die bestehenden Ambulatorien, die gemeindeintegrierte Akutbehandlung und die forensischen Angebote unter einem Dach. Die bestehenden Ambulatorien in Luzern sowie die Gemeindeintegrierte Akutbehandlung zogen gestaffelt nach Kriens um, wie es weiter hiess. Seit dem 1. August 2025 seien nun alle Bereiche im neuen Kompetenzzentrum in Betrieb. Insgesamt sind am Standort 99 Mitarbeitende tätig.

Rund 100 Teilnehmende besuchten die Eröffnungsfeierlichkeiten, darunter Regierungsratspräsidentin Michaela Tschuor, Vorsteherin des Gesundheits- und Sozialdepartements des Kantons Luzern.

