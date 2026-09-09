Zimmer Biomet plant Abbau von bis zu 580 Jobs in Winterthur

Keystone-SDA

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Hiobsbotschaft für die Mitarbeitenden des US-Medizintechnikkonzerns Zimmer Biomet in Winterthur: Im Zuge einer Umstrukturierung der Produktion könnten am Standort bis zu 580 der 730 Stellen wegfallen, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.

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(Keystone-SDA) Zimmer-Biomet ist seit 2003 im Besitz des Standorts. Der US-Konzern hatte damals die Firma Centerpulse gekauft, die ihre Wurzeln in der ehemaligen Medizinaltechniktochter des Sulzer-Konzerns hatte. Diese war für ihre künstlichen Knie- und Hüftgelenke bekannt. «Wir sind uns der Bedeutung des Standorts Winterthur, seiner langjährigen Tradition und des wichtigen Beitrags unseres Teams vor Ort sehr bewusst», lässt sich Zimmer-Biomet-Managerin Elizabeth Gauthier zitieren.

Der Abbau sei aber noch nicht in Stein gemeisselt, betonte eine Firmensprecherin gegenüber der Nachrichtenagentur AWP auf Anfrage. Es sei erst ein Konsultationsverfahren gestartet worden.