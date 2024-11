Zug in Norwegen entgleist – Ein Mensch tot, vier Verletzte

Bei einem Zugunglück in Norwegen ist ein Mensch ums Leben gekommen, vier Personen erlitten Verletzungen. Nach Angaben der Polizei waren 55 Personen an Bord der Bahn, als sie nahe dem Ort Finneidfjord im Norden des Landes entgleiste. Die unverletzten Passagiere wurden mit einem Bus in ein provisorisches Aufnahmezentrum in der Nähe geschickt, wie Einsatzleiter Bent Are Eilertsen der Nachrichtenagentur NTB mitteilte.