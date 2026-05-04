Zuger Polizei zieht getunte Autos aus dem Verkehr

Keystone-SDA

Die Zuger Polizei hat am Samstag an einem Tuning-Treffen mehrere Fahrzeuge aus dem Verkehr gezogen. Grund waren manipulierte Abgasanlagen, unerlaubtes Software-Tuning und weitere technische Mängel, wie die Zuger Strafverfolgungsbehörden am Montag mitteilten.

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(Keystone-SDA) Laut der Mitteilung kontrollierte die Polizei zusammen mit Fachspezialisten des Strassenverkehrsamtes am bewilligten Treffen auf dem Stierenmarktareal in Zug rund 30 Fahrzeuge. Vier Autos wurden wegen abgeänderter Abgasanlagen stillgelegt und fünf Sportwagen sichergestellt, weil der Verdacht auf unerlaubtes Software-Tuning bestand.

Drei weitere Fahrzeuge waren in einem «nicht vorschriftsgemässen Zustand» unterwegs, wie es weiter hiess. Die fehlbaren Autolenker werden laut der Strafverfolgungsbehörde angezeigt und müssen ihre Fahrzeuge erneut vorführen.

Bei den fehlbaren Lenkern handelte es sich laut Communiqué um Männer im Alter zwischen 20 und 53 Jahren aus den Kantonen Zug, Aargau, St. Gallen, Solothurn, Graubünden, Bern und Zürich.