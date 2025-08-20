Zurich Film Festival ehrt Brasilianer Wagner Moura

Keystone-SDA

Das Zurich Film Festival (ZFF) ehrt den brasilianischen Schauspieler, Regisseur und Produzenten Wagner Moura mit dem Goldenen Auge. Er erhält den Preis für seine Karriere sowie die Leistung im Film "The Secret Agent" und reist zur Verleihung nach Zürich.

(Keystone-SDA) Diese Leistung brachte Wagner Moura den Preis als bester Schauspieler am Filmfestival in Cannes (F) und eine Oscar-Nomination ein, wie das ZFF am Mittwoch mitteilte. Regie in «The Secret Agent» führte Mouras Landsmann Kleber Mendonça Filho. ZFF-Direktor Christian Jungen bezeichnete den Film im Communiqué als «eines der herausragendsten Werke dieses Jahres».

Moura wird die Auszeichnung persönlich in Zürich entgegennehmen und den international gefeierten Film bei einer Gala-Premiere vorstellen. Moura erlangte internationale Berühmtheit mit seiner Rolle als Drogenboss Pablo Escobar in der Netflix-Serie «Narcos». Sein Regiedebut «Marighella» über den brasilianischen Politiker und Aktivisten Carlos Marighella hatte 2019 an der Berlinale Premiere.

«The Secret Agent» startet in der Deutschschweiz am 13. November und in der Westschweiz am 14. Januar 2026. Das ZFF ist das zweitgrösste Filmfestival im deutschsprachigen Raum. Seine 21. Ausgabe findet vom 25. September bis zum 5. Oktober statt.