Zurich hebt Beazley-Offerte an und einigt sich mit Verwaltungsrat

Keystone-SDA

Die Zurich-Gruppe kommt betreffend der geplanten Übernahme des britischen Spezialversicherers einen grossen Schritt weiter. Sie hebt den Preis erneut an und erhält dafür Unterstützung vonseiten des Verwaltungsrats der Briten.

(Keystone-SDA) Zurich und der Verwaltungsrat von Beazley hätten sich im Grundsatz über die finanziellen Bedingungen zu einem allfälligen Kaufangebot an die Beazley-Aktionärinnen und -Aktionäre geeinigt, heisst es am Mittwoch in einer Mitteilung.

Neu bietet die Zurich gesamthaft 1335 britische Pence je Beazley-Aktie. Dieser Preis setze sich aus einer Barofferte von 1310 Pence und einer Beazley-Dividende zusammen. Dieses Angebot bewerte Beazley Insurance mit rund 8,0 Milliarden Pfund, hiess es weiter.

Zuletzt hatte sich der Verwaltungsrat von Beazley kritisch zu den Avancen der Zurich geäussert und das Angebot als zu tief zurückgewiesen. Mitte Januar hatte die Zurich je Beazley-Aktie einen Preis von 1280 Pence je Aktie geboten.

Mit Beazley will Zurich das Geschäft mit Spezialversicherungen weltweit ausbauen. Gemeinsam würden die beiden Gruppen in der Spezialversicherung ein Prämienvolumen von rund 15 Milliarden US-Dollar erzielen. Dieser Bereich der Zurich brachte zuletzt im Jahr 2024 allein Prämieneinnahmen von rund 9 Milliarden Dollar auf die Waage.