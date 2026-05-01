Zusammenstösse zwischen Polizei und Demonstranten in Istanbul

Keystone-SDA

Die türkische Polizei hat sich Auseinandersetzungen mit Demonstranten geliefert, die anlässlich des 1. Mai zum berühmten Taksim-Platz in Istanbul marschieren wollten. Das berichten lokale Medien, darunter die Tageszeitung "Cumhuriyet". Zuvor hatten die Behörden Versammlungen in diesem Gebiet verboten.

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(Keystone-SDA) Die Bereitschaftspolizei setzte Tränengas und Wasserwerfer ein, um die Demonstranten zu zerstreuen, und sperrte unter strengen Sicherheitsvorkehrungen die Zufahrtsstrassen zum Taksim-Platz, schrieb die Zeitung.

Aufnahmen des oppositionellen Senders Halk TV zeigen, wie mehrere Personen während der Zusammenstösse in Polizeifahrzeuge gezwungen wurden. Die lokale Anwaltsvereinigung CHD bezifferte die Zahl der Festgenommenen auf über 300, was zunächst nicht unabhängig überprüft werden konnte.

Zugänge zum Platz gesperrt

Das Büro des Gouverneurs von Istanbul hatte zuvor angekündigt, dass Demonstrationen und Märsche rund um den Taksim-Platz und in den angrenzenden Gebieten nicht erlaubt seien, und verwies dabei auf Bedenken hinsichtlich der öffentlichen Ordnung und Sicherheit. Die Behörden hatten einige U-Bahn-Stationen und Hauptverkehrsstrassen in Teilen der Stadt gesperrt und zwei Orte auf der asiatischen Seite der Stadt für die Feierlichkeiten am Tag der Arbeit zugewiesen.

Der Taksim-Platz, ein symbolträchtiger Ort für die türkische Arbeiterbewegung und Schauplatz der Gezi-Park-Proteste von 2013, ist seit vielen Jahren für Mai-Kundgebungen praktisch gesperrt.