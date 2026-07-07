Zwei ausgebrannte Autos in Sissach BL – Verdacht auf Brandstiftung

Keystone-SDA

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Zwei Autos sind am frühen Dienstagmorgen in Sissach in Brand geraten. Dabei wurde niemand verletzt. Die Ursache ist noch nicht geklärt, jedoch steht Brandstiftung im Vordergrund, wie die Baselbieter Kantonspolizei mitteilte.

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(Keystone-SDA) Ein Passant meldete kurz nach 06.30 Uhr der Einsatzzentrale zwei ausgebrannte und noch rauchende Autos bei der Deponie Strickrain. Bei einem Fahrzeug sei das Feuer noch sichtbar gewesen.

Die Feuerwehr Sissach löschte das Restfeuer rasch, wie es Communiqué heisst. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.