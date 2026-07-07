The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Fünfte Schweiz
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Zwei ausgebrannte Autos in Sissach BL – Verdacht auf Brandstiftung

Keystone-SDA

Zwei Autos sind am frühen Dienstagmorgen in Sissach in Brand geraten. Dabei wurde niemand verletzt. Die Ursache ist noch nicht geklärt, jedoch steht Brandstiftung im Vordergrund, wie die Baselbieter Kantonspolizei mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Ein Passant meldete kurz nach 06.30 Uhr der Einsatzzentrale zwei ausgebrannte und noch rauchende Autos bei der Deponie Strickrain. Bei einem Fahrzeug sei das Feuer noch sichtbar gewesen.

Die Feuerwehr Sissach löschte das Restfeuer rasch, wie es Communiqué heisst. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft