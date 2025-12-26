The Swiss voice in the world since 1935
Zwei Autoinsassen bei Selbstunfall in Unterschächen UR verletzt

Keystone-SDA

Bei einem Selbstunfall in Unterschächen im Kanton Uri sind die beiden Autoinsassen am Freitagnachmittag erheblich verletzt worden. Sie mussten mit der Rettungsflugwacht Rega ins Kantonsspital Luzern geflogen werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 25'000 Franken geschätzt.

1 Minute

(Keystone-SDA) Nach ersten Erkenntnissen verlor der Autolenker auf der schneebedeckten und eisigen Strasse die Kontrolle über sein Fahrzeug, wie die Urner Kantonspolizei am Freitag mitteilte. Das Auto kam von der Strasse ab und rutschte rund 50 Meter hangabwärts.

