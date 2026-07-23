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Zwei Bankomaten in Lausanne mit Sprengstoff aufgebrochen

Keystone-SDA

Unbekannte haben in der Nacht auf Donnerstag zwei Bankomaten einer UBS-Filiale in Lausanne mit Sprengstoff aufgebrochen. Die Täter flüchteten vor dem Eintreffen der Polizei. Verletzt wurde niemand.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Sprengung ereignete sich gegen 4.30 Uhr in der Filiale der Grossbank UBS an der Avenue de Chailly, wie die Waadtländer Kantonspolizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen setzten die Täter Sprengsätze ein, um die beiden Geldautomaten im Innern der Bank aufzubrechen. Wie hoch die Beute ausfiel, war zunächst unklar.

Aus Sicherheitsgründen wurde das Gebäude vorsorglich evakuiert. Während des Einsatzes sperrten die Behörden das Quartier Chailly vollständig für den Verkehr.

Weil Sprengstoff verwendet wurde, wurde die Bundesanwaltschaft informiert. Unter ihrer Leitung führen das Bundesamt für Polizei (Fedpol) sowie die Waadtländer und Lausanner Kriminalpolizei die Ermittlungen gemeinsam.

Bereits vor einer Woche hatten im Kanton Waadt Unbekannte einen Bankomaten gesprengt. Bei dem Anschlag in Ballaigues wurden das Gebäude der Waadtländer Kantonalbank stark beschädigt. Verletzte gab es nicht. Die Täter flüchteten mit einer Beute in unbekannter Höhe.

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